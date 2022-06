Video: Regierung präsentierte 28-Milliarden-Paket gegen Teuerung

Die Bundesregierung stellte am Dienstag ihr milliardenschweres Anti-Teuerungs-Paket vor. Die Regierungsspitze sprach in einer Pressekonferenz in Superlativen. "Das Volumen ist tatsächlich riesig. Das ist keine Übertreibung oder Zuspitzung, sondern faktisch", sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Weitere Steuerreformen würden sich erübrigen, weil die kalte Progression abgeschafft werde, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Dieses Video liegt auf YouTube