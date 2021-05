Video: Regierung will mehr Plätze und Betreuung im Maßnahmenvollzug

Im Zuge der Reform des Maßnahmenvollzugs hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auch Verbesserungen bei der Betreuung psychisch kranker Rechtsbrecher angekündigt. So soll es mehr Betreuer und auch Plätze geben, die Justizanstalten Asten in Oberösterreich oder Göllersdorf in Niederösterreich werden um insgesamt 140 Millionen Euro umgebaut, sagte Zadic am Mittwoch nach dem Ministerrat. Die Details werden nun ausgearbeitet.

