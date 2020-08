Video: Reisewarnung für Kroatien in Kraft

Um Mitternacht ist eine vom Außenministerium verhängte Reisewarnung für Kroatien in Kraft getreten. Sie wird seitens der Regierung zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus für erforderlich gehalten. Rund 350 Österreicher oder in Österreich lebende Personen schafften es wegen des Rückstaus allerdings nicht mehr rechtzeitig über die Grenze in Spielfeld nach Österreich.

