Video: Rekord-Personalausfälle an den Schulen

Die aktuellen Rekord-Infektionszahlen sorgen laut dem obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) bundesweit für so viele coronabedingte Personalausfälle an den Schulen wie nie zuvor. Lehrer- und Direktorenvertreter sprachen am Montag gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal" von einer äußerst angespannten Situation, die SPÖ warnte vor einem Kollaps des Schulbetriebs. Im Bildungsministerium betonte man auf Anfrage der APA, man habe für derartige Fälle vorgesorgt.

