Baumeister Richard Lugner wird am 20. Februar von der Rekordskifahrerin Lindsey Vonn auf den Wiener Opernball begleitet. "Sie ist die beste Sportlerin aller Zeiten", lobte der Baumeister am Mittwoch in der Lugner City. Ein weiteres Plus: Vonn kann perfekt Deutsch. Seinen Gast hat Lugner erneut mit seiner Tochter Jacqueline ausgesucht.

Dieses Video liegt auf YouTube