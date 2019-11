Der 59-jährige Ex-Judoka soll sich nach seiner aktiven Karriere an zwei Judo-Schülerinnen sexuell vergangen haben. Drei Jahre war Seisenbacher in Georgien und der Ukraine untergetaucht - im Falle einer Verurteilung drohen dem einstigen Spitzensportler bis zu zehn Jahre Haft.

Als Peter Seisenbacher am Montag um 9.33 Uhr in den Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts geführt wurde, standen an den Sicherheitsschleusen am Eingang zum Gerichtsgebäude noch Dutzende Menschen an, die dem Prozess beiwohnen wollten.

Der mittlerweile 59-jährige Wiener ...