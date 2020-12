Video: Schlag gegen rechtsextreme Szene - Waffen- und Drogenfunde

Mehr als 70 automatische und halbautomatische Schusswaffen sowie Munition im sechsstelligen Bereich sind in den vergangenen drei Tagen in Österreich bei einem Schlag gegen ein rechtsextremes Netzwerk sichergestellt worden. Diesem kam das Wiener Landeskriminalamt im Zuge von Suchtgift-Lieferungen aus Deutschland im Oktober auf die Spur. Fünf Festnahmen in Österreich und zwei in Deutschland waren die Folge. Hauptverdächtiger ist ein 53-jähriger Österreicher.

