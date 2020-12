Video: Schnee-Aufräumarbeiten im Gang, Entspannung in Sicht

Am Mittwoch hatten Bewohner und Einsatzkräfte in Kärnten, Tirol und der Steiermark noch mit den Folgen der massiven Niederschläge zu kämpfen. Doch die Lage sollte sich zusehends entspannen: "Ab Donnerstag beruhigt sich die Schneesituation nachhaltig", prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In Kärnten sorgten die anhaltenden Schneefälle zunächst weiterhin für Probleme. Die Lawinengefahr war in Oberkärnten und Osttirol weiter groß.

