Video: Schnee hielt Einsatzkräfte in Kärnten und Tirol auf Trab

Die starken Schneefälle in Teilen Tirols haben vor allem in Osttirol und dem Ötztal Verkehrsbehinderungen und Stromversorgungsprobleme verursacht. Zahlreiche Straßen waren geschlossen, auch die Brennerbahnlinie war bis zum Nachmittag nicht befahrbar. Zudem waren Montagnachmittag noch 2.200 Osttiroler Haushalte ohne Strom. Auch in Kärnten rückten die Feuerwehren zu mehr als 300 Einsätzen aus. Einige Bergstraßen waren gesperrt, 2.500 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Dieses Video liegt auf YouTube