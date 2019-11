Video: Schnee: Straßensperren und geschlossene Schulen in Kärnten, Stromausfälle in Osttirol

Starke Schneefälle haben in der Nacht in den westlichen Landesteilen Kärntens für Probleme gesorgt. Auch im Süden von Salzburg sorgte der Schneefall für Chaos auf der Tauernautobahn (A10), als zahlreiche Lkw hängen blieben. In Osttirol wiederum kam es zu Stromausfällen.

