Kardinal Christoph Schönborn hat am Sonntag wegen der Coronakrise das Osterhochamt im beinahe leeren Wiener Stephansdom gefeiert. In seiner Predigt erinnerte der Kardinal an den Wiederaufbau des abgebrannten Stephansdoms vor 75 Jahren und die "Lebenshaltungen Jesu" die dafür notwendig war - nämlich Dienst, Mitgefühl und Bereitschaft zum Einsatz für andere.

