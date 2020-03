Im Wiener Rathaus sind am Dienstag exakt 39.600 Stück Atemschutzmasken an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) übergeben worden. Die 370 Kilo schwere Lieferung wurde von der chinesischen Community - konkret von der "Vereinigung von in Österreich lebenden Chinesen" - finanziert und organisiert. Die weitere Verteilung geschieht nun durch die Berufsrettung.

