Video: Sicherheit im Linzer Bahnhofsviertel im Fokus

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Linz rückt das Bahnhofsviertel in den Fokus. Immer wieder kam es dort in der Vergangenheit zu schweren Zwischenfällen. Im und um den Bahnhof hat sich die Sicherheitslage dank einer höheren Polizei- und Security-Präsenz in den vergangenen Jahren aber deutlich verbessert. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl warnt daher davor, von dem Verbrechen am Mittwoch Rückschlüsse auf das gesamte Viertel zu ziehen.

