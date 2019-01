Der meterhohe Schnee macht nicht nur Mensch, sondern auch Tier zu schaffen. Nach einem Video, das ÖBB-Mitarbeiter bei der Befreiung einer Gams aus meterhohem Schnee zeigten, gibt es nun Bilder eines außergewöhnlichen Rettungseinsatzes in Lunz am See in Niederösterreich.

