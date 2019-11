Einer der beiden Schäferhunde, die in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt einen 31-jährigen Militärhundeführer getötet haben, hat bereits im Februar nach einem Ausbildner geschnappt. Dies geht aus einem Zwischenbericht hervor, den die Untersuchungskommission des Bundesheeres am Montag vorgelegt hat. Der jüngere involvierte Hund dürfte indes nicht zugebissen haben - er litt an Bisshemmung.

Dieses Video liegt auf YouTube