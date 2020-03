Die Ausgangsbeschränkungen in Österreich gelten für mindestens eine Woche. Bereits zuvor sind viele Menschen, die in Wien leben, aber aus den Bundesländern stammen, in ihre Heimat zurückgekehrt. Warum es auf dem Land sicherer erscheint.

Es habe lange Gespräche mit den Eltern gegeben, bevor die finale Entscheidung gefallen sei. "Doch dann war für uns alle klar, ich verlasse Wien und komme nach Hause. Nach Mallnitz", erzählt Franz-Josef Hauserer. Seit einigen Tagen hat der 35-Jährige der ...