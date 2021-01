Video: Start der Corona-Impfungen für Über-80-Jährige in OÖ

In Oberösterreich starten heute, Dienstag, die Corona-Impfungen für Über-80-Jährige, die nicht in Heimen leben. 14.400 Termine waren zu vergeben, darüber hinaus haben sich rund 21.000 Menschen aus dieser Altersgruppe bereits auf die Warteliste schreiben lassen. Insgesamt gibt es in Oberösterreich rund 71.000 Über-80-Jährige, die nicht in betreuten Einrichtungen wohnen.

