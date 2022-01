Video: Steirer (63) erstochen aufgefunden: Bekannte festgenommen

Ein 63 Jahre alter Mann aus dem obersteirischen Gröbming (Bezirk Liezen) ist am Dienstagnachmittag offenbar an Stichverletzungen gestorben. Die alarmierte Polizei fand den Mann leblos auf, er starb wenig später, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte. Die Beamten nahmen eine tatverdächtige Bekannte (52) fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Sie konnte aufgrund ihrer Alkoholisierung noch nicht vernommen werden.

