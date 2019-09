Der Prozess gegen die Grüne Ex-Abgeordnete Sigrid Maurer am Wiener Landesgericht ist am Montag auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Zeugen sind nicht erschienen, sie sollen erst am vergangenen Freitag ihre Ladung erhalten haben. Wie der Richter durchblicken ließ, dürfte das Verfahren im Oktober fortgesetzt werden. Ein Wiener Bierlokal-Betreiber wirft Maurer üble Nachrede und Kreditschädigung vor.

