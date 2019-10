Nach den Messerattacken eines Asylwerbers in Wullowitz (Bezirk Freistadt) am Montag, bei denen ein Altbauer getötet und ein Flüchtlingsbetreuer lebensgefährlich verletzt wurden, hat am Mittwoch der oö. Landessicherheitsrat getagt. Im Anschluss nahm die Landesregierung in ihren Stellungnahmen den Bund in die Pflicht.

