Vor allem in Niederösterreich hat der Sturm in der Nacht auf Montag die Feuerwehren gefordert. 145 Einsätze gab es im ganzen Bundesland, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Auch in Oberösterreich, Wien und im Norden Salzburgs wurden Schäden verzeichnet. Mit bis zu rund 163 km/h tobte der Wind auf dem Semmering in Niederösterreich, am Dienstag soll er sich jedoch abschwächen.

Dieses Video liegt auf YouTube