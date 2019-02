Zwei bewaffnete Täter haben am Samstagabend in Günselsdorf im Bezirk Baden eine Supermarktfiliale überfallen. Dabei wurden vier Mitarbeiter des Geschäfts und ein Kunde gefesselt und kurzfristig als Geiseln festgehalten. Das Duo flüchtete zu Fuß mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe als Beute, eine Großfahndung verlief negativ. Bei der Flucht der Täter gab ein Polizist einen Schuss ab.

