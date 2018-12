Einen Tag nach dem brutalen Überfall auf sechs Ordensbrüder in der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf ist die Suche nach dem Täter weiterhin im Gange. Vermutet wird, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat, da die Opfer unterschiedliche Angaben machten. Die Geistlichen wurden am Freitag erstmals einvernommen. In der Kirche wurden Spuren gesichert.

Dieses Video liegt auf YouTube