Video: Tausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Am Samstag haben tausende Menschen in der Wiener Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung sowie die angekündigte Impfpflicht demonstriert. Die Polizei rechnete mit bis zu 15.000 Teilnehmern in der Wiener Innenstadt, die FPÖ sprach gar von 100.000 Menschen. Ab 12.00 Uhr sammelten sich die Aktivisten insbesondere am Heldenplatz, die Lage blieb friedlich. Die Exekutive ist mit mehr als 1.300 Beamten im Einsatz.

Dieses Video liegt auf YouTube