Video: Tausende Feuerwehreinsätze nach Unwettern in OÖ und NÖ

In Ober- und Niederösterreich sind die Feuerwehren am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag erneut von Unwettern gefordert worden. In Oberösterreich gingen rund 1.100 Alarmierungen ein, aber man schätzt die Zahl der Einsätze auf bis zu 3.000. In Niederösterreich wurden nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando in Summe rund 120 Einsatzstellen verzeichnet. Erneut blockierten umgeknickte Bäume Straßen und Stromleitungen, Keller und Garagen wurden überflutet.

