Video: Teilnehmer der Anti-Corona-Demos in Wien sammelten sich

Samstagmittag haben sich am Maria-Theresien-Platz in der Wiener Innenstadt die ersten Teilnehmer der Anti-Corona-Demos versammelt. Gegen 12.30 Uhr waren es rund 300 Personen, die an der dort angemeldeten Versammlung teilnehmen wollten, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich zur APA. Die Kundgebung war von 11.00 bis 22.00 Uhr anberaumt. Am Heldenplatz, wo die größte Kundgebung der Anti-Corona-Aktivisten stattfinden sollte, liefen unterdessen die Vorbereitungen.

Dieses Video liegt auf YouTube