Video: Tendenz geht Richtung bundesweitem Lockdown für alle

Österreich dürfte wahrscheinlich der vierte gesamte Lockdown - für Geimpfte und Ungeimpfte in allen Bundesländern - bevorstehen. Die Tendenz gehe in diese Richtung, sagten die SPÖ-Landeshauptleute Hans Peter Doskozil (Burgenland) und Peter Kaiser (Kärnten) Donnerstagabend im Vorfeld der Bund-Länder-Runde am Freitag. Uneinigkeit bestand dem Vernehmen nach unter den ÖVP-Landeschefs. Die Sozialpartner plädierten nach einem Corona-Gipfel im Kanzleramt für klare Entscheidungen.

