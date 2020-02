Die international gefeierten Mentalmagier Thommy Ten & Amélie van Tass treten demnächst in Salzburg auf. Bei einem SN-Besuch haben sie ihre faszinierenden Fähigkeiten vorgeführt und die Redaktion in Staunen versetzt. Im Interview plaudern sie über ihren Erfolg in den USA und prominente Fans wie John Travolta.

Dieses Video liegt auf YouTube