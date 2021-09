Video: Tiroler Pink-Panther-Prozess: Neun und 4,5 Jahre Haft

Zwei serbische Mitglieder der berüchtigten Pink-Panther-Bande, die zahlreiche Juwelierüberfälle in Europa begingen, sind am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht u.a. wegen des Verbrechens des schweren Raubes schuldig gesprochen worden. Der Hauptangeklagte (37), der bei elf Juwelierüberfällen in Innsbruck, Kitzbühel, Wien, Linz und Amstetten zwischen 2011 und 2017 entweder selbst oder bei der Organisation dabei war, wurde rechtskräftig zu neun Jahren Haft verurteilt.

Dieses Video liegt auf YouTube