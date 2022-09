Video: Tödlicher Streit in Graz und totes Ehepaar entdeckt

Bei einer Bluttat am Freitag in Graz, bei der ein 34-Jähriger gestorben ist, könnte es sich um eine Eifersuchtstat handeln. Ein 62-Jähriger soll dem Jüngeren im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser eine Stichwunde am Hals zugefügt haben. Die Tat soll sich in der Wohnung einer Frau abgespielt haben. Ob der mutmaßliche Täter alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss war, stand zunächst nicht fest, hieß es auf APA-Anfrage seitens der Polizei.

Dieses Video liegt auf YouTube