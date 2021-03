Video: Trafikantin mit Flüssigkeit übergossen und angezündet

Nach einer Feuer-Attacke auf eine 35-jährige Trafikantin in deren Geschäft auf der Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund hat die Polizei am Freitagnachmittag mit einer Großfahndung nach dem Verdächtigen gesucht. Der 47-jährige Mann - offenbar ihr Ex-Partner - soll die Frau zu Mittag mit einer Flüssigkeit überschüttet und diese dann angezündet haben. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

