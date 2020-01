Auf der Donau in der Nähe von Wien ist aus noch ungeklärter Ursache Treibstoff ausgetreten. Eine Polizeistreife hat die Umweltverschmutzung am Donnerstag in der Früh unweit der Donauinsel bemerkt. Der Treibstofffilm wurde mit Ölsperren bekämpft, teilte die Feuerwehr mit. "Entgegen Medienberichten handelt es sich nicht um einen 'Ölteppich', sondern um einen Treibstoff-Film", hieß es.

Dieses Video liegt auf YouTube