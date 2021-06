Der Überfall auf die Kirche der Schulbrüder in der Anton-Böck-Gasse in Wien, der sich am 28. Dezember 2018 ereignete, ist geklärt. Ein obdachloser Kroate soll aus Hass auf die katholische Kirche die Ordensbrüder überfallen und schwer misshandelt. haben. Eine Tat, auf die er sich akribisch vorbereitet hatte.

