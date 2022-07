Ukrainische Vertriebene sind im Attergau eine große Familie

Seit vier Monaten leben mehr als 70 Kinder und Jugendliche aus einem ukrainischen Waisenhaus, das auf die Atomkatastrophe von Tschernobyl zurückgeht, mit ihren Betreuerinnen im Attergau.

Auf die Frage, was ihr und ihren Schützlingen in Österreich am besten gefalle, lächelt Larysa Dmytriienko verlegen. Dann sagt sie: "Eigentlich alles, die schöne Natur, die tolle Unterkunft, es gibt hier so viele Möglichkeiten in der Freizeit." Dmytriienko ist die leitende Pädagogin jener großen Gruppe von Waisenkindern und Jugendlichen, die gut zwei Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine ausreisen konnte. Mit 73 Mädchen und Burschen und fünf Betreuerinnen kam sie am 9. ...