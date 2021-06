Video: Unbekannte brachten Warnschilder bei islamischen Vereinen an

In der Nähe von islamischen Einrichtungen angebrachte "Warnschilder" haben am Mittwoch für weiteren Wirbel in der Diskussion um die "Islamlandkarte" gesorgt. Die selbst gebastelten Tafeln wurden von der Polizei zum Teil sichergestellt, die Ermittlungen übernahm der Verfassungsschutz. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) verurteilte die Aktion. Kritik kam zudem von der IGGÖ und der SPÖ.

