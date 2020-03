Die ungarische Grenzsperre hat am Dienstag für Probleme beim burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gesorgt. Durch die Schließung der Grenze für den Personenverkehr kam es auf der Ostautobahn (A4) zu einem zwischenzeitlich insgesamt mehr als 30 Kilometer langen Stau. Ab 21.00 Uhr soll die ungarische Grenze nun kurzfristig geöffnet werden.

