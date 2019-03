Helge Fahrnberger fordert verpflichtende Abbiegeassistenten für Lkw. Seine Petition "Leben retten im toten Winkel" haben 75.000 Menschen unterzeichnet. Dennoch ist er enttäuscht.

Helge Fahrnberger ist müde. Die vergangenen Wochen, vor allem der Februar, haben dem 45-Jährigen alles abverlangt. "Mein erster Gedanke war damals: Es muss was passieren." Das war am 31. Jänner, an jenem Tag, als im dritten Wiener Gemeindebezirk ein neunjähriger ...