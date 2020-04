Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Mittwochnachmittag nach einer Bombendrohung aus der Hofburg in Sicherheit gebracht worden. Laut Markus Dittrich, dem Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion, war die Drohung gegen 15.00 Uhr per Mail bei der Polizei eingegangen.

Dieses Video liegt auf YouTube