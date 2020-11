Video: Van der Bellen zu Gewalt gegen Frauen: "Nicht wegschauen!"

"Frauenrechte sind Menschenrechte. Es ist unser aller Kampf. Nur gemeinsam werden wir gegen Gewalt gewinnen." Das sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Videobotschaft anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Mittwoch. "Nicht wegschauen!", appellierte das Staatsoberhaupt. "Wir reden hier nicht von einem Randphänomen, im Gegenteil, die Zahlen sind alarmierend", betonte Van der Bellen.

Dieses Video liegt auf YouTube