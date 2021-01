Video: Verdacht auf britische Virusmutation in Tirol, Fälle in Wien

Die Coronavirusmutation, die bereits im September in Großbritannien aufgetreten ist, ist nun auch in Tirol und Wien aufgetaucht. In der Tiroler Gemeinde Jochberg (Bezirk Kitzbühel) liegt in 17 Fällen der konkrete Verdacht auf die Virusmutation vor. Eine Erstprüfung durch die AGES habe dies ergeben, teilte das Land am Dienstag mit. In Wien trat die Mutation in einem Senioren- und Pflegewohnheim auf. Die Mutation gilt als weitaus ansteckender als der bisher verbreitete Stamm.

