Schneefälle im Osten von Österreich haben am Montag zu zahlreichen Staus und Unfällen geführt. Zudem waren auf Österreichs Straßen mehrere Tote zu beklagen. Bei Langenlois (NÖ) starb ein Pkw-Lenker nach einem Zusammenprall mit einem Lkw. Auf der A12 bei Telfs in Tirol kam eine 76-jährige Lenkerin bei einem Unfall ums Leben. Bereits am Sonntagabend war in Alberschwende ein 50-Jähriger gestorben.

