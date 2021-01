Video: Vermisster nach Explosion in Langenzersdorf tot geborgen

Die Explosion in einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) von Freitagfrüh hat einen Toten gefordert. Ein Mann, der als vermisst galt, ist am frühen Abend geborgen worden. Er lag unter den Trümmern, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger auf Anfrage mit. Das Opfer soll 60 Jahre alt sein. Die Ursache der Explosion war weiterhin nicht bekannt.

