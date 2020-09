Um Mitternacht traten die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 in Kraft, die die Bundesregierung bundesweit angeordnet hat, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angesichts zuletzt auch im internationalen Vergleich stark steigender Infektionszahlen erklärt hat. "Was wir erleben, ist der Beginn der zweiten Welle", warnte Kurz am Sonntag.

