500 Dächer sind im Bezirk Freistadt mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Möglich wurde das Projekt durch Bürgerbeteiligung. Warum Anleger ihr Geld lieber "Helios" als der Bank geben.

Die Sonne versteckt sich an diesem Sommernachmittag zumeist hinter den Wolken. Strom wird dennoch erzeugt, nur eben in viel geringerer Menge als bei strahlendem Sonnenschein. In diesem Fall wird der eingehende Strom dazu verwendet, um eines der Elektro-Autos der Carsharing-Flotte ...