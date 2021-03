Video: Vorerst keine neuen Corona-Lockerungen in Sicht

Bund und Länder haben am Montag über die aktuelle Corona-Situation beraten. Konkrete Ergebnisse gab es wie bereits vorher angekündigt nicht, man will aber weiterhin auf regionale Differenzierung setzen, also einerseits mehr Freiheiten in einzelnen Gebieten, andererseits aber auch neue Maßnahmen bei steigenden Infektionszahlen, hieß es im Anschluss zur APA. Diese Woche soll dazu genutzt werden, um "maßgeschneiderte Lösungen für die betroffenen Regionen zu finden".

Dieses Video liegt auf YouTube