Bei einer Explosion in der Glock-Waffenfabrik in der Kärntner Stadtgemeinde Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land ist am Dienstag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Er starb noch am Werksgelände. Ein zweiter Mann, ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter, wurde schwer verletzt. Er wird im Klinikum Klagenfurt behandelt. Sein Zustand sei "stabil", sagte eine Krankenhaussprecherin zur APA.

