Video: Waldbrand im Rax-Gebiet - ein Verletzter

Ein riesiger Waldbrand hat am Feiertag in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d.R Rax (Bezirk Neunkirchen) gewütet und einen Verletzten gefordert. Mit einem Flächenausmaß von 115 Hektar handle es sich um "den größten Waldbrand, den es je in Österreich gab", erklärte der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich Franz Resperger am Dienstag gegenüber der APA. Problematisch waren für die Einsatzkräfte die steile Hanglage und der Wind.

