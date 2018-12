Weiße Weihnachten wird für einen Teil Österreichs in diesem Jahr ein Traum bleiben. Für den 24. Dezember erwarten die Meteorologen der ZAMG Nachmittagstemperaturen von sechs bis zwölf Grad. Im Bergland wird es nach dem Durchzug einer Störung in der Nacht noch regnen oder schneien. Recht warm wird es bereits am Freitag. Verantwortlich dafür ist eine Westströmung.

