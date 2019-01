In weiten Teilen Österreichs herrscht weiterhin große bis sehr große Lawinengefahr. In Salzburg, Oberösterreich und der Obersteiermark gab es erneut die höchste Warnstufe 5. Die teilweise massiven Schneefälle hielten ebenso wie in Tirol und Vorarlberg über Nacht an. Noch immer sind zahlreiche Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Zudem mussten weitere Straßensperren errichtet werden.

