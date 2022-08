Video: Wetter: Kommende Woche wird es in der Osthälfte nochmals sehr heiß

Das Wetter über Österreich wird in der kommenden Woche in der Osthälfte noch einmal sehr heiß mit bis zu 37 Grad am Donnerstag. Am Freitag zieht dann aber bereits eine Kaltfront von Westen her durch, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Sonntag. Auch in den kommenden Tagen sind im Bergland bereits vereinzelt Schauer und Gewitter zu erwarten.

